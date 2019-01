Kwartfinale voor marathonmannen Djokovic en Nishikori 22 januari 2019

00u00 0

Novak Djokovic schakelde gisteren Goffin-killer Daniil Medvedev (ATP 17) uit met 6-4, 6-7, 6-2, 6-3 na een slopende partij van drie uur en een kwartier. Gevraagd hoe hij zich voelde, grapte Djokovic: "Ik weet dat mijn tegenstander nu meeluistert, dus met mij gaat het uitstekend en ik ben in bloedvorm." Sowieso is hij in het voordeel aangezien zijn opponent in de kwartfinale nog veel harder afzag. Kei Nishikori (ATP 8) had vijf uur en vijf minuten nodig om met 6-7, 4-6, 7-6, 6-4, 7-6 voorbij Pablo Carreno Busta (ATP 24) te geraken. (FDW)