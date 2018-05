Kwartfinale tegen Dimitrov of Djokovic voor Goffin 25 mei 2018

De vijf Belgen die al zeker zijn van een plaatsje op de hoofdtabel van Roland Garros kunnen positief vooruitkijken. Achtste reekshoofd David Goffin (ATP 9) begint tegen Robin Haase (ATP 44) en dat is toch even uitkijken daar de 31-jarige Nederlander vorig jaar in Gstaad nog in twee sets won van onze landgenoot. Goffin kwam toen wel net terug van zijn enkelblessure, opgelopen in Parijs. In ronde twee wacht Karlovic (ATP 93) of de negentienjarige wildcard Moutet (ATP 143). In de derde ronde kan er een eerste onderonsje met een reekshoofd komen, maar voor Gaël Monfils (ATP 38) is het afwachten of hij daar geraakt. Een achtste finale tegen Carreno Busta (ATP 11) is daardoor het minimum, een kwartfinale tegen Dimitrov (ATP 5) of Djokovic (ATP 22) het doel. Bij de dames is Elise Mertens (WTA 16) het zestiende reekshoofd en zij treft de Amerikaanse Varvara Lepchenko (WTA 88). Een derde ronde tegen Gavrilova (WTA 24) moet te doen zijn, een achtste finale tegen het nummer één van de wereld Simona Halep dé uitdaging. Alison Van Uytvanck (WTA 46) komt uit tegen de Australische wildcard Isabelle Wallace (WTA 248) en kan dan ook uitkijken naar reekshoofd Julia Goerges (WTA 11) of Dominika Cibulkova (WTA 36). Kirsten Flipkens (WTA 69), die vandaag nog de kwartfinale van het toernooi van Nürnberg speelt tegen Kiki Bertens (WTA 18), krijgt in Parijs Tatjana Maria (WTA 64) tegenover zich en mag mikken op een tweede ronde tegen Kasatkina (WTA 14). Yanina Wickmayer (WTA 101) tenslotte krijgt met ex-Roland Garros-finaliste Sam Stosur (WTA 60) niet de eenvoudigste loting, al is de 34-jarige Australische niet meer zo scherp als vroeger. Nog dit: Serena Williams (WTA 453), die volgens velen na haar moederschap als reekshoofd een plaats had moeten krijgen op de hoofdtabel, begint eraan tegen de niet te onderschatten Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA 70). (FDW)

