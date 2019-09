Exclusief voor abonnees Kwartfinale Mertens uitgesteld: druk programma 21 september 2019

Door de aanhoudende regen in Osaka werd gisteren quasi het hele programma overgeheveld naar vandaag. Zo ook de kwartfinale van Elise Mertens (WTA 24) tegen Camila Giorgi (WTA 54). Bij winst mag de Limburgse het later op de dag ook nog opnemen tegen de winnares van het duel tussen eerste reekshoofd Naomi Osaka (WTA 4) en Yulia Putintseva (WTA 36). Enig probleem is dat ze ook voor vandaag nog regen voorspelden in Japan. Dat kan ervoor zorgen dat Mertens een snelle omschakeling zal moeten maken als ze begin volgende week wil aantreden op het toernooi van Wuhan (China), waar ze in de eerste ronde de Tsjechische Katerina Sianiakova (WTA 38) treft. (FDW)