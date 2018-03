Kwart vindt eigen buurt niet veilig voor kind 07 maart 2018



De helft van de Vlamingen maakt zich zorgen over de veiligheid van kinderen in het verkeer, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Ruim een kwart vindt dat kinderen tot 12 jaar zich in de eigen buurt niet zelfstandig op een veilige manier kunnen verplaatsen en zowat één op de vijf voelt zich zelf onveilig als fietser of voetganger.

