Kwart van werkdagen in april ging verloren Sven Watthy

16 mei 2020

00u00 1 De Krant Bijna 1 dag op de 4 die vorige maand zou gewerkt zijn in de privésector, werd uiteindelijk vervangen door tijdelijke werkloosheid. Bijna 12% van de werknemers met een voltijdse baan werden een hele kalendermaand thuis geparkeerd. "Definitieve ontslagen zullen vooral mensen treffen die nu al voltijds tijdelijk werkloos zijn."

Beetje bij beetje krijgen we meer details over de economische schade van de coronacrisis. Uit personeelsdata van HR-dienstverlener Acerta over ruim 32.500 bedrijven blijkt nu hoe sterk de werkgelegenheid terugviel tijdens de zwaarste maanden van de lockdown. Zo werd één bediende op de drie (34,6%) minstens een dag in tijdelijke werkloosheid geduwd, voor arbeiders was dat meer dan de helft (56,4%). Bijgewerkte cijfers van de RVA, die de uitkeringen verzorgt, gaven al prijs dat het over 1,2 miljoen mensen ging. Maar ook wie één dag van de maand een uitkering kreeg, werd in die cijfers meegeteld. Acerta becijferde dat 11,6% van de tijdelijk werklozen in april meer dan 20 werkdagen niks om handen had. Omdat een gewone werkmaand niet veel extra dagen telt, kunnen we bijna zeker zijn dat die mensen helemaal niet hebben gewerkt. Eerder deze week waarschuwde de Nationale Bank dat één op de vijf van alle tijdelijke werklozen zijn job definitief dreigt kwijt te geraken. "De mogelijke definitieve ontslagen zullen in grotere mate mensen treffen die nu al voltijds werkloos zijn", verduidelijkt econoom Geert Langenus van de Nationale Bank. Daarvoor had het bijna 3.000 bedrijven bevraagd. Momenteel lopen de soepele voorwaarden die echte ontslagen vermijden tot 30 juni.

Tot eind dit jaar

Minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) heeft zin om de soepele regels rond tijdelijke werkloosheid te verlengen tot en met augustus. Het VBO roept op om het systeem te behouden tot het einde van dit jaar. "Het coronastelsel van tijdelijke werkloosheid is een economische stabilisator die inzet op het behoud van jobs en die er tegelijkertijd voor zorgt dat bedrijven het hoofd boven water kunnen houden", aldus directeur-generaal van het VBO Monica De Jonghe.

De gedetailleerde cijfers van Acerta tonen ook de verschillen per sector. In de handel (20,2%) en de dienstensector (20,8%) was één op de vijf voltijds tijdelijk werkloos. De financiële sector (3,4%) en de sociale sector hebben daarmee vergeleken verwaarloosbare cijfers. "Het werkelijke aantal dat een hele maand tijdelijk werkloos was, zal in werkelijkheid nog hoger liggen omdat deeltijdse werknemers, ook als zij volledig tijdelijk werkloos zijn, nog steeds een beperkt aantal dagen werkloosheid zullen hebben", verduidelijkt Acerta de eigen cijfers. "Bijvoorbeeld iemand die 50% werkt met volledige dagen, zal in deze cijfers naar voren komen met 10 of 11 dagen tijdelijke werkloosheid."