Exclusief voor abonnees Kwart van horecazaken dreigt over de kop te gaan 02 juni 2020

00u00 0

Ook met de geplande heropening op 8 juni dreigt een kwart van de horecazaken failliet te gaan. Dat blijkt uit een analyse van data-expert Graydon, waarover 'De Tijd' bericht. Volgens het onderzoek zit de helft van de horecazaken in de problemen. Zelfs wanneer die tot het eind van de zomer de helft van hun normale inkomsten binnenhalen, zal nog steeds een kwart de boeken moeten neerleggen. Vooral in grote steden als Kortrijk, Hasselt, Genk, Roeselare en Aalst dreigen zaken over de kop te gaan, omdat de handelshuur er het hoogst ligt. Graydon voorspelt een faillissementengolf, met vijf keer zoveel faillissementen als in een 'normaal' jaar.