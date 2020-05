Exclusief voor abonnees Kwart van de werknemers ziet terugkeer na ontslag wel zitten 29 mei 2020

Ruim een kwart van de werknemers die ontslagen werden, zou bereid zijn om terug te keren naar zijn of haar vorige werkgever. Dat blijkt uit onderzoek van hr-bedrijf Acerta bij ruim 1.000 werknemers. Bij wie een goed contact met zijn ex-werkgever onderhield, stijgt dat percentage zelfs tot meer dan de helft. Volgens Magda Duerinck, manager outplacement, kunnen ex-werkgevers en ex-werknemers na een ongewild ontslag toch nog elkaars 'ambassadeurs' zijn. "Uit de vragen die we krijgen, zien we dat werkgevers zich wel degelijk voorbereiden op alle scenario's en werknemers appreciëren het wanneer hun werkgever dit met hen deelt. We krijgen ook vragen van werkgevers over hoe eventuele ontslagen aan te pakken. De 'corona-ontslagen' brengen werkgevers in een heel andere ontslagsituatie dan in 'gewone' tijden. Zo is een ontslagmededeling vanop afstand nieuw voor de meeste werkgevers en dat vraagt toch wel de nodige aandachtspunten."

