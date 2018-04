Kwart van contracten onbepaalde duur binnen jaar stopgezet 25 april 2018

00u00 0

Eén van de vier werknemers met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, is binnen het jaar na aanwerving al niet meer actief binnen het bedrijf. Dat concludeert hr-dienstverlener Acerta na analyse van 44.000 recente contracten. Concreet wordt 8,8% van de overeenkomsten al binnen de 90 dagen stopgezet. Na een jaar is cijfer opgelopen tot 24,8%. Bij arbeiders (3 op 10) is het verloop groter dan bij bedienden (2 op 10). In de meeste gevallen (36%) gaan beide partijen uit elkaar in onderling overleg. Ook komt het vaker voor dat de werknemer opstapt (32%) dan dat hij of zij ontslagen wordt (30%). Hoe kleiner het bedrijf, hoe groter de kans dat de werknemer al binnen het jaar vertrekt.