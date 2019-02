Kwart van agressieve agenten heeft ook thuis losse handjes 09 februari 2019

Het Comité P heeft een onderzoek uitgevoerd naar politiegeweld op basis van 531 feiten die tussen 2001 en 2016 gelinkt werden aan 21 politieagenten van zowel de lokale als de federale politie. "Een derde van de feiten gaat over geweld tegen personen of goederen, 20 procent over een agressieve of intimiderende houding en zo'n 11 procent over bedreigingen, beledigingen en een gebrek aan respect", klinkt het. Uit het onderzoek bleek dat een kwart van de agenten die klachten kregen over politiegeweld ook klachten tegen zich hadden over intrafamiliaal geweld. "Vaak gaat het om geëscaleerde echtscheidingen", klinkt het. De klachten van collega's over de agressieve agenten gaan het vaakst over pestgedrag op de werkvloer en het onrechtmatig raadplegen van databanken. (KSN)

