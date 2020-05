Exclusief voor abonnees Kwart patiënten op intensieve haalde het niet 22 mei 2020

Een kwart van de coronapatiënten die op intensieve zorg terechtkwamen, overleed. Dat lijkt uit een rondvraag van 'De Standaard' bij een aantal grote ziekenhuizen. Cijfers aan het begin van de epidemie in Europa waren onheilspellend - uit een Chinese studie bleek bijvoorbeeld dat 97% van de patiënten die aan een beademingsmachine gelegd werden het niet haalden - maar België scoorde veel beter met 23% overlijdens. Ter vergelijking: in het Verenigd Koninkrijk is 36% van de patiënten op intensive care overleden en dat cijfer kan nog oplopen tot 57%. In New Yorkse ziekenhuizen haalde 39% van de patiënten op intensieve zorgen het niet. 37% vecht nog voor zijn leven.