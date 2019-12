Exclusief voor abonnees Kwart minder skiongevallen in eerste kerstvakantieweek 30 december 2019

Reisbijstandsorganisatie VAB heeft in de eerste week van de kerstvakantie bijna een kwart minder skiongevallen (24%) geteld dan vorig jaar. Dat komt onder meer doordat het in de Alpen al een tijd aan het sneeuwen is, waardoor de sneeuwkwaliteit goed is, klinkt het - wie valt, valt dus zachter. De meeste ongevallen vonden in Frankrijk plaats. Er vielen afgelopen week ook 13% minder zieken dan vorig jaar en VAB noteerde 4% minder pechverhelping. Wel waren er meer lekke banden. "Vooral omdat steeds minder auto's een reservewiel hebben."

