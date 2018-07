Kwart minder ongevallen met kusttram 04 juli 2018

00u00 0

Tijdens de eerste helft van 2018 zijn er een kwart minder incidenten gebeurd met de kusttram. Dat heeft vervoersmaatschappij De Lijn bekendgemaakt. Ook vorig jaar al daalde het aantal ongevallen met doden en gewonden. "Dit betekent dat opleidingen voor chauffeurs hun vruchten afwerpen, net als sensibiliseringsacties voor passagiers", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA), die dit jaar 4,75 miljoen euro investeert in de kusttram. Er is 4 miljoen euro voorzien voor de spoorvernieuwingswerken in Wenduine, die begin dit jaar gestart zijn. Er gaat ook 750.000 euro naar een krachtige zandzuiger, die vanaf eind dit jaar de trambeddingen zal reinigen. (BHT)