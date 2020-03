Exclusief voor abonnees Kwart minder bezoekers op Batibouw 09 maart 2020

Batibouw heeft er een povere editie opzitten, met amper 187.000 bezoekers. Dat zijn er ruim een kwart minder dan de 257.000 van vorig jaar. De beurs werd dit jaar grondig vernieuwd. Zo duurde ze negen in plaats van elf dagen en mochten mensen op weekdagen na 16 uur gratis binnen. Volgens de organisatie lag het bouwevenement op koers voor een lichte stijging van het aantal bezoekers, maar gooide het coronavirus "vooral in het laatste weekend" roet in het eten. Wie wél naar Brussels Expo afzakte, was trouwens tevreden: meer dan acht op de tien ondervraagden zouden Batibouw aanraden aan mensen in hun omgeving.