Kwart meer vrouwelijke advocaten 08 maart 2018

Steeds meer vrouwen kiezen voor de advocatuur. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Raf Terwingen opvroeg bij minister van Justitie Koen Geens. In 2012 waren er nog 3.747 vrouwelijke advocaten. Vijf jaar later waren dat er al 4.604 - een stijging met 23 procent. Bij twintigers zijn er zelfs meer vrouwen (62 procent) dan mannen (38 procent). Bij dertigers en veertigers in Vlaanderen zie je het omgekeerde en zijn de mannen in de meerderheid. "Hoewel ik niet graag in hokjes denk, ben ik er toch van overtuigd dat vrouwen bepaalde zaken anders bekijken dan mannen", aldus minister Geens. "Een mooie mix in de juridische wereld is daarom ook nodig. Niet alleen het aandeel vrouwen in de advocatuur is in opmars, er komen ook steeds meer vrouwelijke magistraten bij. Vrouwe Justitia in de praktijk, dus." Bij het federaal parket is het genderevenwicht intussen bereikt.

