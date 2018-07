Kwart meer vragen aan voedselagentschap, maar ons eten blijft even veilig 06 juli 2018

Consumenten hebben vorig jaar 26% meer vragen gesteld aan het Voedselagentschap FAVV dan het jaar ervoor. Die stijging is vooral te wijten aan het fipronilschandaal in de pluimveesector. Het FAVV kreeg ook 3.804 klachten, 4,2% meer dan in 2016. Die gingen vooral over de hygiëne van lokalen en personen, productie- en bewaarmethodes van levensmiddelen en mogelijke voedselvergiftigingen. De mensen van het Voedselagentschap voerden elke dag gemiddeld 318 controles uit. 87,5% verliep gunstig - hetzelfde resultaat als in 2016. Het Voedselagentschap besteedt het meeste aandacht aan pitazaken. "Die blijven het niet goed doen. We blijven ze opvolgen én hercontroleren", zegt topman Herman Diricks.

