Kwart meer pv's bij De Lijn door MoBIB-kaart 15 maart 2019

De Lijn heeft vorig jaar 96.015 processen-verbaal uitgeschreven, ruim een kwart meer dan in 2017. Belangrijkste oorzaak van de stijging is de MoBIB-kaart, waarop je vervoersbewijzen kan opladen. Reizigers moeten de kaart bij elke op- en overstap scannen, en daar wringt het schoentje. In 2017 werden liefst 23.873 pv's opgesteld vanwege niet-gescande MoBIB-kaarten. Een pv betekent niet automatisch een boete. Wie z'n kaart slechts één keer vergeet te valideren in twaalf maanden tijd, hoeft niets te betalen. Opvallend is dat de pendelaars in Vlaams-Brabant minder last hebben van vergeetachtigheid. In Antwerpen en Limburg worden de meeste pv's uitgeschreven.