Kwart meer motorrijders, maar kwart minder ongevallen 20 maart 2018

00u00 0

De voorbije tien jaar is het aantal motorrijders op onze wegen met 28% toegenomen, maar toch zijn er 24% minder letselongevallen genoteerd. Dat is de opmerkelijke conclusie van een nieuwe analyse van veiligheidsinstituut Vias. De toegenomen veiligheid is het gevolg van tal van factoren. Zo is de rijopleiding verstrengd en verbeterd en zijn de motoren veiliger en beschermende kledij aantrekkelijker geworden. Maar automobilisten hebben ook meer oog voor motorrijders gekregen. "Meer dan vroeger houden autobestuurders in een file genoeg ruimte vrij tussen de linker- en middenrijstrook en zullen ze minder bruusk van vak veranderen", zegt Pieter Ryckaert, hoofdredacteur van 'Motorrijder magazine'. (BHL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN