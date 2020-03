Exclusief voor abonnees Kwart meer klachten We worden niet vrolijk van parkeren 09 maart 2020

Mobiliteitsorganisatie Touring heeft vorig jaar een kwart meer klachten ontvangen over gehanteerde tarieven en onduidelijkheid bij het parkeerbeleid. Ze gaan vooral over de slechte aanduiding van de parkeerzone waar een parkeerschijf moet worden gebruikt, onduidelijkheid over parkeermeters en een tekort aan bovengrondse parkeerplaats. Touring pleit voor een meer eenduidig parkeerbeleid en minder versnippering. Naar aanleiding van de klachten voerde de organisatie een onderzoek uit bij 1.100 Belgen. Daaruit blijkt dat meer dan de helft (54%) meent dat blauwe zones waar de parkeerschijf verplicht is slecht zijn aangeduid. Net geen vier op de tien weggebruikers vinden dat er genoeg bovengrondse parkeerplaatsen zijn. Alternatieven zoals randparkings blijken vaak ook niet toereikend. Eén op de twee weggebruikers vindt dat er te weinig overstapparkings zijn aan de rand van de steden en in de buurt van openbaar vervoer. Ten slotte vindt 65% parkeren te duur en mijdt 58% zones die betalend zijn.

