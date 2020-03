Exclusief voor abonnees Kwart meer gevallen van phishing 06 maart 2020

Vorig jaar werden 12.432 gevallen van phishing gerapporteerd. Dat is 27,5% meer dan in 2018, zo blijkt uit cijfers van bankenfederatie Febelfin. Bij phishing proberen cybercriminelen persoonlijke data en bankgegevens te bemachtigen om geld van bankrekeningen te halen.

Het fraudeverlies in euro lag in 2019 met 7,5 miljoen euro wel een half miljoen lager dan in 2018. Gemiddeld ging het om 604 euro per slachtoffer, tegen 827 euro in 2018. De daling heeft mogelijk te maken met verbeterde fraudedetectiesystemen bij de banken en een hogere alertheid bij consumenten.

De banken roepen de consument nogmaals op om waakzaam te zijn. "De eenvoudigste manier is beseffen dat banken of andere bedrijven nooit je codes voor internetbankieren vragen via een link. Niet via mail, niet via Messenger, sms, WhatsApp of eender welk kanaal", klinkt het. Men mag overschrijvingen enkel uitvoeren via de vertrouwde app of beveiligde website van de bank.

