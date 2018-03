Kwart meer flitsboetes dankzij trajectcontrole 01 maart 2018

De federale politie heeft vorig jaar 1,6 miljoen snelheidsboetes uitgedeeld, een stijging van liefst 27% in vergelijking met 2016. De sterke groei is vooral te danken aan de trajectcontroles. De meeste daarvan werden pas in de tweede helft van vorig jaar in gebruik genomen - de impact zal dus pas dit jaar helemaal duidelijk worden. Op de E40 richting kust, waar de trajectcontroles al langer werken, is het aantal boetes meer dan verdubbeld: van 120.481 naar 281.677. Voor de vaste snelheidscamera's blijven de cijfers stabiel: in 2016 flitsten die 256.128 hardrijders, in 2017 262.486. "Dit bewijst dat sensibilisering én controles hard nodig blijven", zegt Christophe Bruck van de federale wegpolitie. "Alleen zo kunnen we

het doel van maximaal 420 doden op onze wegen tegen 2020 bereiken." (KAV)

