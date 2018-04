Kwart meer erfenissen naar goed doel 11 april 2018

Goede doelen in Vlaanderen hebben vorig jaar samen 254 miljoen euro geërfd, een stijging met 23% tegenover 2016 en zelfs met 41% tegenover 2015. Vooral duolegaten - waarbij mensen een deel van hun nalatenschap aan een ngo geven en een deel aan overige erfgenamen - zijn populair, aangezien het goede doel dan ook de belastingen voor de andere begunstigden betaalt. In totaal vloeiden vorig jaar 733 nalatenschappen naar 1.080 goede doelen, zo blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) opvroeg. Het gemiddelde bedrag was 340.000 euro. Op dergelijke erfenissen moet een belasting van 8,5% betaald worden. Ook voor schenkingen aan goede doelen was 2017 een prima jaar, dankzij één enkele gift van zo'n 100 miljoen euro. Het belastingtarief voor een schenking aan een goed doel bedraagt 5,5%.

