Kwart meer dieren in beslag genomen 10 februari 2018

De Vlaamse inspectiedienst Dierenwelzijn heeft vorig jaar 3.038 dieren in beslag genomen. Dat zijn er 603 of een kwart meer dan de 2.435 in beslag genomen dieren in 2016. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe (Open Vld) heeft opgevraagd bij minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Daarnaast blijkt ook dat de inspectiedienst jaar na jaar meer controles uitvoert. "In 2017 voerden we 1.982 controles uit, terwijl dat er in 2015 en 2016 slechts 1.631 en 1.786 waren." De dieren die het vaakst in beslag werden genomen zijn honden (1.021), vogels/pluimvee (717) en katten (379). (KSN)