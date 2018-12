Kwart meer Belgen viert kerst in de zon 14 december 2018

00u00 0

We blijven almaar minder thuis om de feestdagen rond de kerstboom door te brengen. Deze eindejaarsperiode zoekt bijna een vierde meer landgenoten de zon op in vergelijking met vorig jaar. We trekken het liefst naar de Canarische Eilanden, Marokko en de Dominicaanse Republiek. Dat meldt touroperator TUI, die het aantal vliegvakanties deze kerstperiode met 23% zag stijgen. De vluchtcapaciteit naar Spanje, Egypte en Tunesië werd al verhoogd. Onze gemiddelde kerstvakantie duurt negen nachten en kost zo'n 1.700 euro per persoon. (SPK)