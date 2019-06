Exclusief voor abonnees Kwart meer Belgen betalen met app 05 juni 2019

00u00 0

Mobiel betalen zit steeds meer in de lift. In anderhalf jaar tijd is het aantal Belgen met een bank- of betaalapp op hun smartphone met een kwart gestegen, zo blijkt uit een peiling van Bancontact Payconiq Company. Vandaag geeft 68 procent van de smartphonebezitters aan dat ze minstens één bank- of betaalapp hebben gedownload.