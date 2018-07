Kwart kinderen uit Vlaamse Rand gaat naar Franstalige school: "Zo leer je niet integreren" Erwin Verhoeven

30 juli 2018

00u00 0 De Krant 27% van de kinderen uit de Vlaamse Rand gaat naar een Franstalige school in Brussel of Wallonië. Hun aantal is in een paar jaar tijd fors gestegen. Burgemeester van Dilbeek Willy Segers (N-VA) wil extra onderwijsmiddelen voor de Rand "om mensen te integreren en de gemeenten rond Brussel Vlaams te houden".

De Vlaamse Rand is de regio van 19 gemeenten rond het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. De Vlaamse overheid voert er sinds jaar en dag een beleid dat het Vlaamse en groene karakter van de streek moet beschermen. Ze doet dat omdat Brussel een verstedelijkings- en een verfransingsdruk uitoefent op de aangrenzende Vlaamse gemeenten. Uit leerplichtcijfers van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) blijkt dat die verfransing moeilijk tegen te houden is. In de Vlaamse Rand trokken in het schooljaar 2016-2017 - de meest recente cijfers - al 17.368 van de 64.292 leerlingen tussen de 6 en 18 jaar naar een Franstalige school - dat is 27%.

Uitschieters zijn Drogenbos (60%), Linkebeek (59%) en Sint-Genesius-Rode (46%). Maar ook in Zaventem (31%) en Sint-Pieters-Leeuw (32%) trekt meer dan een kwart van de leerlingen naar een Franstalige school in Brussel of Wallonië. In verscheidene gemeenten steeg het aantal van deze "leerpendelaars" in drie jaar tijd met 10 procentpunten. Het omgekeerde komt nauwelijks of niet voor. Weinig Walen kiezen ervoor hun kinderen over de taalgrens naar school te sturen.

Ouders overtuigen

Willy Segers (N-VA), Vlaams Parlementslid en burgemeester van Dilbeek - goed voor 24% leerpendelaars - betreurt het fenomeen. "Onderwijs is de grootste hefboom die we als Vlaamse Gemeenschap hebben om mensen te integreren en om de gemeenten rond Brussel Vlaams te houden", zegt hij. "Het is ook de beste garantie voor anderstaligen om Nederlands te leren. Daarom moeten we ouders in de Vlaamse Rand ervan overtuigen om voor het Vlaams onderwijs te kiezen, in plaats van hun kinderen kilometers verderop naar een Franstalige school te sturen. Uiteraard hebben ouders die vrijheid. Maar we mogen niet blind zijn voor de gevolgen. Kinderen spreken de streektaal niet of minder vlot, ze zijn langer onderweg van en naar school en ze zijn mee verantwoordelijk voor het capaciteitsprobleem in de Brusselse scholen. Ze zouden dus beter dichter bij huis Vlaams onderwijs volgen."

Segers wil daarom extra middelen, onder meer om scholen bij te bouwen in de Rand. Hij zal dat na de zomer aankaarten bij minister Crevits (CD&V).