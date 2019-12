Exclusief voor abonnees Kwart geboortes niet geregistreerd 12 december 2019

De geboorte van één kind op de vier jonger dan 5 jaar wordt niet geregistreerd. Dat blijkt uit een rapport van Unicef, het Kinderfonds van de VN. Toch is het aantal geregistreerde kinderen onder de 5 jaar wereldwijd met ongeveer 20% gestegen tegenover 10 jaar geleden. Vooral in Bangladesh, India en Nepal worden er nu veel meer kinderen aangegeven. Ethiopië (3%), Zambia (11%) en Tsjaad (12%) hebben het laagste aantal geregistreerde geboorten wereldwijd. "Een kind dat niet bij de geboorte is geregistreerd, is onzichtbaar. Het bestaat niet in de ogen van de overheid of de wet. Zonder identiteitsbewijs worden kinderen vaak uitgesloten van onderwijs, gezondheidszorg en andere vitale voorzieningen en zijn ze kwetsbaarder voor uitbuiting en misbruik", zegt Unicef-directeur Henrietta Fore.

