Kwart chauffeurs zingt 'Last Night A DJ Saved My Life' 13 maart 2018

Bijna 4 op de 10 Vlaamse chauffeurs hebben meer aandacht voor de afstand tot hun voorligger door de 'Last Night A DJ Saved My Life'-campagne. 78% is sinds de actie in februari startte ook minstens één keer op de rem gaan staan. Dat blijkt uit de eerste cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). 27% zingt het zinnetje zelfs luidop mee in de auto. Hoeveel mensen niet verlost raakten van de oorwurm, heeft de VSV niet onderzocht. Réjane Magloire, de Amerikaanse zangeres achter de eightieshit, is vandaag in ons land. "Nu wil ik zelf wel eens over mijn lyrics rijden", zegt ze. (SSL)