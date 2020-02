Exclusief voor abonnees Kwart bruggen "te weinig gecontroleerd" 26 februari 2020

Een kwart van de bruggen in Vlaanderen wordt te weinig gecontroleerd. Door besparingen bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), zo klaagt Vlaams Parlementslid Hannes Anaf (sp.a) aan. Bruggen moeten eigenlijk om de drie jaar geïnspecteerd worden - al werd die termijn recent aangepast. Afhankelijk van leeftijd en type brug kan een inspectie ook om de vier of vijf jaar. Maar zelfs dan werd voor 45 bruggen de termijn niet gehaald. Volgens het AWV is er echter geen reden tot paniek. Woordvoerster Veva Daniels: "Er bestaat al 20 jaar een lijst met bruggen die onder toezicht staan omdat we weten dat er problemen zijn, bijvoorbeeld het viaduct in Gentbrugge. Die worden nauwlettender in de gaten gehouden om de risico's zoveel mogelijk in te perken", zegt ze. Op dit moment staan 26 bruggen op die lijst.

