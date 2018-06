Kwart Belgen wil job dichter bij huis 12 juni 2018

We zijn de dagelijkse files zo beu als koude pap. Een kwart van de werkende Belgen blijkt volgens een onderzoek van Partena Professional bereid om van werk te veranderen, als ze daardoor minder lang onderweg zijn. Bij jongeren is dat zelfs voor één op de drie het geval. En de voorwaarden hoeven niet noodzakelijk dezelfde te zijn, want 16% is bereid om loon in te leveren voor een job dichter bij huis - gemiddeld 129 euro netto. Bij wie langer dan een uur pendelt, is dat zelfs 177 euro. Uit de cijfers van Partena blijkt voorts dat de Belgische woon-werkafstand gemiddeld 21 km bedraagt. De grootste pendelaars zijn Limburgers, met gemiddeld 43 km per dag, gevolgd door West-Vlamingen (31 km). Brusselaars werken met een job op 8 km het dichtst bij huis.

