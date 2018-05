Kwart Belgen supportert buitenshuis (en dat zorgt voor meer ongevallen) 17 mei 2018

In volle extase na een overwinning met de wagen naar huis sjeezen of al zwalpend van geluk met de fiets: feit is, het aantal letselongevallen stijgt met 80 procent na de wedstrijden van onze Rode Duivels. Vooral het uur voor de wedstrijd en de uren na de match zijn risicovol, zo blijkt uit een enquête van Vias Institute. De vergelijking tussen vijf wedstrijden van de Belgen op Euro 2016 en dezelfde dagen in de vier jaren daarvoor, toont aan dat het aantal ongevallen met doden en gewonden met liefst 25 procent stijgt voor de wedstrijden, met 30 procent daalt tijdens en 80 procent de lucht in gaat in het uur vlak na de wedstrijd. De reden ligt voor de hand: er is meer verkeer, supporters zijn onbezorgder en er wordt meer alcohol gedronken.

