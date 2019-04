Exclusief voor abonnees Kwart Belgen streamt erop los 05 april 2019

Bijna één op de vier (24%) Belgische internetgebruikers heeft een commerciële streamingdienst à la Netflix in huis. In 2016 was dat nog maar 12%. Dat blijkt uit een enquête van Statbel bij 5.800 Belgen. Vooral studenten vallen als een blok voor betalende streamingdiensten: de helft heeft een abonnement. Bij loontrekkenden is dat 25%. Ook YouTube en andere gratis onlinevideodiensten worden almaar populairder: 52% van de Belgische internetters zegt ze te gebruiken. In 2016 was dat 48%. (SPK)