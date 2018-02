Kwart Belgen ongelukkig over buurt 14 februari 2018

Een kwart van de Belgen is niet tevreden met zijn woonomgeving. In de steden wonen twee keer meer mensen die ontevreden zijn over hun buurt dan op het platteland. De verkeersdrukte, het lawaai en het gebrek aan rust zijn grote boosdoeners. Slechts 26% van de Belgen woont in een ideale buurt. Dat blijkt uit een enquête bij 1.000 Belgen door

HLN