Kwam VAR onterecht tussen? Dan toch geen penalty voor Anderlecht 27 augustus 2018

00u00 0

Anderlecht rekende zich éven rijk in minuut 78. Poulain haalde met een onbesuisde tackle Amuzu neer op de rand van de zestien. Ref Vertenten wees meteen naar de stip. Alleen kwam de scheidsrechter uiteindelijk terug op die beslissing. Op aangeven van videoref Boucaut, die Vertenten zelfs niet aanraadde om naar de beelden te gaan kijken. Nochtans is er discussie mogelijk of Poulains rechterbeen Amuzu niet raakt óp de lijn. Geen clear error. En dus had Boucaut in theorie niet mogen tussenkomen bij de fase. (VDVJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Anderlecht

Amuzu

Vertenten

Boucaut

sport

sportdiscipline