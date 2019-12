Exclusief voor abonnees Kwam Paleis tussen in corruptieschandaal? 02 december 2019

Het Koninklijk Paleis zou in de jaren 70 zijn tussengekomen bij een corruptieschandaal rond bouwgronden in De Panne, de zogenaamde Westhoekverkaveling. Dat leerde 'De Tijd'. Eerder werd al onthuld dat de Koninklijke Schenking, dat oorspronkelijk het patrimonium van Leopold II beheerde, sinds 1974 in het bezit was van de bouwgronden in De Panne en die uiteindelijk in 2004 verkocht. In 1979 brak rond die gronden een schandaal uit, en werd een notaris aangehouden en uiteindelijk veroordeeld voor corruptie. Een oud-magistraat en speurder konden nu bevestigen dat een hooggeplaatste persoon bij het Paleis de opdracht gaf de aangehouden notaris vrij te laten. Het Paleis reageert nu dat dit oude dossier niet bekend is bij de medewerkers en dat er geen bijkomende informatie verschaft kan worden.

