Exclusief voor abonnees Kwam Infantino tussen in gerechtelijk onderzoek? 28 april 2020

00u00 0

De Zwitserse krant Tribune de Genève heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino verder in diskrediet gebracht. Infantino zou de Zwitserse procureur-generaal gevraagd hebben een onderzoek naar zijn persoon in te trekken. Het Openbaar Ministerie begon begin 2016, net na de verkiezing van Infantino tot FIFA-voorzitter, aan een onderzoek naar zijn rol bij de toekenning van een groot mediacontract aan een offshore-onderneming. De Zwitser was toen nog voorzitter van de UEFA. Volgens de krant zou Infantino zich in een schrijven hebben gericht tot Rinaldo Arnold, procureur van het kanton Haut-Valais en al jaren een nauwe vriend. Later zou er een "mysterieuze" ontmoeting geweest zijn. Eind 2017 zette het OM het onderzoek stop.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen