Kwallenplaag aan kust 25 juli 2018

Onze kust kent al enkele dagen een echte kwallenplaag. Vooral de kompaskwal is massaal aanwezig, een soort die harpoentjes afschiet bij contact. "En die kunnen stevig prikken. Dagelijks verzorgen we zo'n veertig slachtoffers", zegt Vincent Geerardyn, hoofdredder van De Panne. De kwallen komen langs de hele kust voor, maar vooral tussen De Panne en Nieuwpoort. "Een beet voelt aan alsof je door een bos netels wandelt. Dat plassen op de wonde helpt, is een fabeltje. Wij gebruiken azijn tegen de pijn." Het Vlaams Instituut voor de Zee raadt azijn dan weer af, omdat dat bij sommige kwallensoorten het gif net extra activeert. Allicht is de kwallenplaag binnen enkele dagen voorbij. (BBO)