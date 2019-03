Exclusief voor abonnees Kwaliteitswet wil overal beste zorg 30 maart 2019

00u00 0

Een nieuwe kwaliteitswet voor de gezondheidszorg moet de patiënt voortaan de beste zorg garanderen, of die nu in een ziekenhuis, een privépraktijk of bij hem thuis wordt verleend. "De strenge kwaliteitsnormen die vandaag in de ziekenhuizen gelden, willen we binnen de hele gezondheidszorg aanbieden", zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). "De patiënt moet ook ten allen tijde op zorg kunnen rekenen." Voorts zorgt een aangepaste regeling voor de wachtdienst van apothekers en komen er duidelijke regels voor zorgverleners die hun opleiding buiten de EU hebben gevolgd.

