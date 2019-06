Exclusief voor abonnees Kwalificaties Wimbledon: enkel Bemelmans verder 25 juni 2019

Goede overwinning van Ruben Bemelmans (ATP 171) in de eerste kwalificatieronde van Wimbledon, hij versloeg het zestiende reekshoofd Elias Ymer (ATP 120) met 6-3, 6-7, 6-4 en speelt in ronde twee tegen de Australiër Akira Santillan (ATP 238). Kimmer Coppejans (ATP 146), die zondag nog op gravel stond in Blois, ging er meteen uit (3-6, 5-7) tegen Evgeny Karlovskiy (ATP 217) en Arthur De Greef (ATP 212), niet echt een grasspecialist, verloor met 2-6, 3-6 van Marcos Giron (ATP 158). De dames beginnen er vandaag aan en daarbij komen vijf Belgen in actie: Greet Minnen (WTA 129) start als negentiende reekshoofd tegen Julia Glushko (WTA 169), Ysaline Bonaventure (WTA 115) is reekshoofd twaalf en begint tegen Jaimie Loeb (WTA 264), Yanina Wickmayer (WTA 148) begint tegen Valeria Savinykh (WTA 189), Maryna Zanevska (WTA 223) krijgt met Francesca Di Lorenzo (WTA 160) te maken, terwijl debutante Kimberly Zimmerman (WTA 251) de Turkse Basak Eraydin (WTA 211) treft. (FDW)

