Exclusief voor abonnees Kwalificaties US Open: Coppejans en Wickmayer verder 21 augustus 2019

Kimmer Coppejans (ATP 138) nam maandagnacht met 5-7, 6-3, 6-1 de maat van Sebastian Korda (ATP 295) en speelt in de tweede ronde van de kwalificaties op de US Open tegen de Tsjech Zdenek Kolar (ATP 283). Greet Minnen (WTA 120) verloor met 3-6, 4-6 van Kristina Kucova (WTA 153). Gisteren plaatste Yanina Wickmayer (WTA 162) zich tegen Elitsa Kostova met 7-5, 6-4 voor de tweede ronde, waarin ze Xiyu Wang (WTA 122) treft. Later op de avond speelde Ruben Bemelmans (ATP 181) nog tegen Moriya (ATP 213) en Kirsten Flipkens (WTA 109) tegen Bara (WTA 192). (FDW)

