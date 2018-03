Kwalificatie cruciaal voor Nainggolan en Roma 13 maart 2018

De motor is weer aangeslagen bij AS Roma. Zo lijkt het toch, na knappe zeges in Napels (2-4) en tegen Torino (3-0). De Romeinen dromen dus luidop van de kwartfinales in de Champions League. "Ik mik zelfs hoger", klinkt coach Eusebio Di Francesco ambitieus. Roma moet daarvoor al zeker voorbij Shakhtar Donetsk zien te geraken. Geen evidentie, want in Oekraïne kenden Nainggolan en co een lastige avond. Ze mochten van geluk spreken dat het maar 2-1 werd, met dank aan een uitstekende doelman Alisson. "Voor de ambitie en het verlangen van de club, is het cruciaal dat we ons kwalificeren. Het zou voor een boost zorgen", weet Di Francesco drie weken later. Hij rekent daarvoor op een sterke Radja Nainggolan - vrijdag nog goed voor twee assists. Kwalificatie zou het seizoen van Roma, dat in de Serie A al veertien en vijftien punten minder telt dan respectievelijk Napoli en Juventus, in elk geval de nodige kleur geven. (NP)

