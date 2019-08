Exclusief voor abonnees Kwalificatie binnen handbereik Hattrick | Degryse 14 augustus 2019

00u00 0

"Met deze groep en de kwaliteiten die er zijn, twijfel ik er niet aan dat we dit seizoen met twee clubs de poulefase van de Champions League instappen. Club heeft al laten zien dat ze goed kunnen voetballen. Daarnaast zit de mentaliteit goed en zal het vertrouwen alleen maar groeien, zeker met een trainer als Clement aan het bewind. Dit was een vermoeiende, zware trip, maar die kwalificatie zal hen heel veel deugd doen. Toegegeven, veel voorkennis over de volgende tegenstander Linz heb ik niet. Als ze Basel uitschakelen, zal dat ongetwijfeld een stugge ploeg zijn, maar ik geloof niet dat ze beter zullen zijn dan Kiev. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat Club, na wat ze al samen al getoond hebben, in staat is om ze te pakken. 't Ziet ernaar uit dat het eindelijk zal lukken voor een Belgische club om zich via de voorrondes te plaatsen voor de Champions League. Vooral in de voorste linie zijn er wat spelers die dit niveau nog moeten gewoon worden, maar dat is niet onlogisch. Ze hebben al getoond dat de potentie er is om nog beter te worden."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Club

sportdiscipline

sport

voetbal