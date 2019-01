Kwaaltjes bij Peeters en Faik 12 januari 2019

00u00 0

Onvermijdelijk op een intensieve stageweek: spelers met kwaaltjes. Bij Zulte Waregem moesten Stef Peeters (dij) en Hicham Faik (lies) op het einde van een pittige ochtendtraining vroegtijdig naar de kant. Hun blessures vallen mee. Urho Nissilä ligt al twee dagen in bed met maagklachten. Ook Erdin Demir is ziek. Gisteren was er geen beweging meer in het dossier-Harbaoui - normaal blijft de Tunesiër. Vandaag sluit Essevee de stage in Marbella af met een dubbele oefensessie. Morgenvoormiddag vliegt het terug naar België. (VDVJ)