KVO spiegelt zich aan AA Gent en Zulte Waregem voor nieuw oefencomplex 23 februari 2018

00u00 0

Bij de bouw van een nieuw oefencentrum zal KV Oostende zich spiegelen aan de infrastructuur van Zulte Waregem en AA Gent, die beide onlangs een nieuw complex lieten optrekken. Helemaal definitief is het nog niet, maar de kustploeg hoopt de acht containers op De Schorre te vervangen door een multifunctioneel gebouw dat ongeveer 1 miljoen euro zal kosten en in de loop van volgend seizoen in gebruik zou worden genomen. Pas nadat de nieuwe structuur en budgetten na de intrede van kersvers voorzitter Peter Callant uitgetekend zijn, neemt Oostende binnen afzienbare tijd een definitieve beslissing over het oefencentrum.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN