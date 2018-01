KVO sluit Berrier weer in de armen uit noodzaak 00u00 0

Hoewel het volgens KV Oostende 'over en uit' was voor Franck Berrier, sluit de Fransman zaterdag opnieuw aan bij de A-kern. Berrier werd eind oktober na dreigementen aan het adres van technisch directeur Devroe en voorzitter Coucke naar de B-kern gestuurd, maar nu wordt de middenvelder uit noodzaak en op aandringen van coach Custovic heropgevist. "Zijn verwijzing naar de B-kern heeft lang genoeg geduurd", meent Coucke, die de Fransman zélf opbelde. "Hij is en blijft een uitstekende speler en heeft zich de voorbije maanden bijzonder correct en professioneel opgesteld." Dat Coucke en KVO uiteindelijk zwichten, heeft alles te maken met de tegenvallende resultaten en de nood aan creativiteit. "Het is aan mij om te tonen dat ik opnieuw met volle zin een rol van betekenis kan spelen voor KVO", klonk het bij Berrier. (TTV)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee