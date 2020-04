Exclusief voor abonnees KVO sleurt Anderlecht dan toch niet voor BAS 15 april 2020

00u00 0

Ondanks eerdere dreigementen zal KV Oostende de licentie van Anderlecht voor het seizoen 2020-2021 dan toch niet aanvechten voor het BAS. De kustploeg hoopt op een constructieve manier tot een akkoord te komen met Marc Coucke over de openstaande schuld en de stadionhuur, zodat de overname door het Amerikaanse Pacific Media Group alsnog kan doorgaan. In dat geval zou KVO voor het BAS zo goed als zeker zélf de licentie krijgen voor volgend seizoen. Oostende verweet Coucke belangenvermenging, maar besloot om toch de vrede te bewaren. "We willen in alle luwte werken aan een oplossing waarbij alle partijen water bij de wijn doen", klonk het gisteren bij voorzitter Frank Dierckens.

