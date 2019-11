Exclusief voor abonnees KVO rondt komst Akpala af 19 november 2019

Zoals we vorige week al meldden, ondertekende de Nigeriaanse spits Joseph Akpala (33) een contract tot eind dit seizoen bij KV Oostende. "Er waren verschillende gesprekken waaruit bleek dat Akpala gemotiveerd was om KVO te helpen", zegt sportief directeur Guy Ghysel. Akpala was transfervrij na een avontuur in Saoedi-Arabië. (TVA/TTV)