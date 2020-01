Exclusief voor abonnees KVO-preses: "Overnamebod niet aanvaard" 14 januari 2020

Voorzitter Frank Dierckens heeft gisteravond in een open brief bevestigd dat hij een overnamebod op KV Oostende geweigerd heeft. "En dat is niet omdat ik krampachtig wil vasthouden aan mijn voorzittersstoel. (...) Los van deze piste liggen er nog andere ernstige en realistische pistes op tafel, waarmee we al weken onderhandelen. Deze partijen gaan terecht niet over een nacht ijs. We werken achter de schermen hard verder om de beste oplossing te vinden voor heel KV Oostende. Wij zijn echt niet bezig met een machtsstrijd, maar met de toekomst van de club."

