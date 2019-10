Exclusief voor abonnees KVO op zoek naar 2de clean sheet in een jaar 29 oktober 2019

Over winstpremies hoeft KVO-voorzitter Frank Dierckens zich tegenwoordig geen zorgen te maken. En toch hoopt hij vurig dat de kustploeg na de 2 op 21 vanavond eindelijk nog eens aanknoopt met een zege. Op enkele wissels na behoudt Kåre Ingebrigtsen het vertrouwen in zijn basiself - Canesin wordt na een paar zwakke prestaties dan wel weer geslachtofferd. KVO heeft nood aan een zege en daarvoor wil het eindelijk nog eens de nul houden. In één jaar tijd lukte dat slechts één keer, vorig seizoen tegen Lokeren. Hoewel Dutoit na KV Mechelen-doelman Thoelen dit seizoen de meeste reddingen verrichtte, is een clean sheet hem vreemd. De voorbije dagen werd opnieuw gehamerd op de stilstaande fases - zaterdag slikte Oostende al de elfde tegentreffer bij standaardsituaties. Neto is opnieuw fit, maar werd net als Marquet niet geselecteerd. D'haese en Palaversa zijn nog steeds out. (TTV)

