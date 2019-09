Exclusief voor abonnees KVO ontsnapt aan verlengingen 26 september 2019

Een zucht van opluchting bij KVO. De kustploeg kwam nochtans zoals gepland vroeg op voorsprong via een strafschop van Rajsel. Streekgenoot Mandel voetbalde evenwel goed mee en kwam voor de rust twee keer dicht bij de gelijkmaker. Na de pauze kreeg een veredeld B-elftal van KVO het zwaar te verduren. Mandel had de gelijkmaker meermaals aan de voet, maar slaagde er niet in verdiende verlengingen af te dwingen. In de slotfase nam Sakala alle twijfels weg. (TTV)MANDEL: Laleman Clyncke, Raes, Van Marcke (46' Verspeeten), Mulliez, Bailly Pick (63' Dhondt), Tamsin, Lorthiois, Beyens (84' Vanhaecke) Debouver

