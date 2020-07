Exclusief voor abonnees KVO oefent op Varsenare mét publiek VOETBAL KORT 04 juli 2020

00u00 0

KV Oostende oefent vandaag om 15 uur mét publiek op het veld van tweedeprovincialer KFC Varsenare. Alle spelers testten negatief op corona. Nieuwkomers Kvasina, Ndicka en D'Arpino maken hun debuut. Ook testspelers Farquharson, Theate en Mandanda spelen mee. Ondoa zit nog vast in Kameroen, Sakala (knie) blijft noodgedwongen opzij. William Dutoit (31) trekt naar 1B-club KMSK Deinze. De Franse doelman kreeg geen nieuw contract bij Oostende en tekende voor vier seizoenen bij de Oost-Vlaamse promovendus. Starcasino is de nieuwe hoofdsponsor bij KVO. Er is een akkoord voor één seizoen bereikt. (TTV)